Митрополит Антоний объяснил, возможно ли счастье в земной жизни человека

Главное: Для счастья человеку необходимо, чтобы Бог присутствовал в его жизни. А для этого нужно научиться смирению.

«Без Бога это совершенно невозможно. Все достижимое в человеческой жизни, в земном отношении, к счастью не приводит. Мы можем радоваться какое‑то время новым вещам, знакомству, открытиям, но при этом возникает интересный парадокс: чем больше радости земной, тем больше пустоты появляется в душе человеческой.

Человек не знает, куда себя деть, что еще придумать, чтобы заглушить в своем сердце устремленность к Богу, потому что душа человеческая успокаивается только в Нем. Все остальное — мираж, пустота и тупик», — сказал митрополит Антоний.

По словам Владыки, для счастья человеку необходимо, чтобы Бог присутствовал в его жизни. А для этого нужно научиться смирению.

«Смирение — это та черта, которая дает человеку возможность купаться в благодати Божией. Если нет смирения — нет благодати, а следовательно, нет и счастья. Даже если нам кажется, что все у нас хорошо, что мы обладаем какими‑то талантами и дарами, но при этом у нас нет смирения, то все это ведет к гордости человеческой, а значит, к краху», - подытожил управделами УПЦ