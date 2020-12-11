Лига Европы: «Заря» на минорной ноте покидает этот турнир

Главное: Луганская «Заря» сыграла свой последний матч в еврокубках в этом сезоне. Подопечные Виктора Скрипника на выезде проиграли португальской «Браге» со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные поединки группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» на выезде играла против португальской «Браги».

Несмотря на то, что для обеих команд данный матч ничего не значил, ведь «Брага» досрочно гарантировала себе евровесну, а «Заря» досрочно с ней распрощалась, и те, и другие хотели выиграть. Ведь лишние премиальные никому не помешают.

Но, как показала игра, португальцы хотели победить немного больше. В первом тайме хозяева поля создали немало опасных моментов у ворот Шевченко, но страж наших ворот выручал.

Но во втором тайме и он несколько раз оказался бессилен. На 61-й минуте Галено в штрафной накрутил Фаворова, пробил по воротам и пытающийся спасти команду Абу Ханна срезал мяч в свои ворота. А спустя еще семь минут Рикарду Орта точно пробил мимо Шевченко.

Гости пытались забить хотя бы гол престижа, создали несколько моментов, но до финального свистка счет на табло так и не изменился — победа «Браги» 2:0.

В параллельном матче английский «Лестер» дома обыграл греческий АЕК с таким же счетом. Таким образом, «Заря» заняла в своей группе третье место.

В тему: Накануне донецкий «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков.

А днем ранее путевку в плей-офф Лиги Европы завоевало киевское «Динамо», обыграв дома венгерский «Ференцварош» со счетом 1:0.