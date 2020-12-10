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Новости > Главные новости за 10 декабря 2020 года

Главные новости за 10 декабря 2020 года

Александр Панько
10.12.20 18:58
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Главные новости за 10 декабря 2020 года

— Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не оставить страну без вакцины от коронавируса. По его словам, определенные категории граждан смогут получить ее бесплатно.

— «Укрзализныця» намерена провести индексацию тарифов с 1 марта на 2% ежемесячно, что принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

— В январе в Украине ожидается всплеск заболеваемости COVID-19. Прогноз дал глава правительства.

— Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 266 человек. Выявлено еще 13 371 случаев заразы.

— С 19 декабря жители Украины смогут бесплатно оставлять новогодние поздравления на специально созданном сайте, после чего они будут отображены на колокольне Софийского собора.

— На Замковой горе в Киеве появилась инсталляция в виде металлического монолита. Похожий объект за последний месяц был замечен в США, Румынии и Великобритании. Кто стоит за этой акцией и в связи с чем, — неизвестно.

— Президенту Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении в получении внедорожника за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

— Вооруженные налетчики ограбили консульство Украины в Судане. Благодаря вмешательству местных правоохранителей, все ценности оперативно удалось вернуть.

— Урологи предупреждают о возможных проблемах с эрекцией у мужчин, перенесших коронавирусное заболевание COVID-19.

— Первый полет американского многоразового космического корабля Starship, созданного для полетов людей на Марс, окончился неудачей. Аппарат не успел затормозить во время посадки и взорвался от удара о землю.

— Сервисы Facebook, среди которых Messenger, Instagram и Whatsapp, подверглись глобальному сбою с центрами в Европе и на Филиппинах.

— Высота горы Эверест официально увеличилась после измерений, проведенных совместно представителями Китая и Непала.

— Зинедин Зидан покинет «Реал». Названа причина.

— Продолжительность жизни в мире за 20 лет выросла. Сразу на шесть лет.

— Джордж Клуни похудел для роли. И попал в больницу.

— Плазма с Солнца добралась до Земли. Она накрыла нашу планету.

Тэги: Новый год, Киев, болезнь, футбол, общество, медицина, Facebook, коррупция, здоровье, мир, транспорт, вакцина, Укрзализныця, Судан, спорт, поздравление, криминал, тариф, новости Украины, коронавирус, COVID-19, Денис Шмыгаль, монолит

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