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Новости > Стало известно, кто получит вакцину от коронавируса в Украине бесплатно

Стало известно, кто получит вакцину от коронавируса в Украине бесплатно

Александр Ластенко
10.12.20 15:56
633
Стало известно, кто получит вакцину от коронавируса в Украине бесплатно

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не оставить страну без вакцины от коронавируса. По его словам, определенные категории граждан смогут получить ее бесплатно.

Детали: Вакцину против коронавируса в Украине можно будет получить как бесплатно, так и за деньги. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна без вакцины не останется.

«Во-первых, мы участники глобальной инициативы Covax. Ожидаем 8 млн доз», — заявил он в интервью «Украинской правде», напомнив, что таким образом можно привить до 10% населения, учитывая, что вакцина требует двух инъкций.

Также Шмыгаль сообщил, что будет установлен и утвержден порядок вакцинации. «Понятно, что врачей надо вакцинировать в первую очередь, они находятся под наибольшим риском. И далее по структуре — людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т. д.», — объяснил глава правительства.

Он добавил, что «будет также вакцинация обычная, так как все мы вакцинируемся, например, от гриппа, то есть за свои деньги».

«Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной в Украине, то каждый сможет такие вещи себе обеспечить на коммерческой основе. Кроме тех, кто будут получать от государства это в обязательном порядке», — заключил Шмыгаль.

Отметим, что при этом он не назвал даже приблизительную стоимость вакцины для тех, кто захочет приобрести ее самостоятельно.

В тему: По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса в середине или в конце января 2021 г. В соответствии с процедурой COVAX, она будет составлять 3-5% от общего количества, которое впоследствии должна получить страна.

Ожидается, что в полном объеме вакцина от коронавируса появится в Украине в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, около 20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса бесплатно.

Для этого Минздрав распределил их «по приоритетам».

Тэги: здоровье, эпидемия, вакцина, вакцинация, новости Украины, коронавирус, COVID-19, Денис Шмыгаль

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