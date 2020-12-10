В следующем году «Укрзализныця» планирует ежемесячно повышать цены для пассажиров

Главное: «Укрзализныця» намерена провести индексацию тарифов с 1 марта на 2% ежемесячно, что принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

Детали: «Укрзализныця» объявила о ежемесячной индексации тарифов на 2%, начиная с 1 марта 20201 года. Как сообщает «Интерфакс-Украина», по мнению руководства, это принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

В частности, доходы от пассажирских перевозок ожидаются на уровне 7,8 млрд грн, то есть более чем в два раза больше ожидаемых результатов этого года.

При этом, как ожидается, грузовые перевозки принесут на 5,2% меньше доходов относительно плана на текущий год и составят 7,2 млрд грн.

Отметим, что наибольший рост административных расходов предусмотрено благодаря росту расходов на оплату труда и социальные мероприятия.

В тему: В сентябре 2019 года «Укрзализныця» представила модернизированные плацкартные вагоны с розетками для USB-зарядок, индивидуальным освещением и биотуалетами.