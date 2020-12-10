iPhone получит «коронавирусное обновление»

Главное: Из-за коронавируса Apple пойдет на изменения продукции. Стали известны подробности.

Детали: Компания Apple готовится к изменениям из-за COVID-19. Об этом сообщает инсайдер 9to5Mac.

Отмечается, что среди покупателей iPhone 12 проводят опрос, в том числе и на тему отношения к системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица.

Сообщается: «В Apple думают над возвращением датчика дактилоскопии, который пропал еще в iPhone X в 2017 году. Пользователи нередко жалуются, что во время пандемии смартфонами с Face ID пользоваться неудобно, ведь в маске система безопасности человека не узнает и нужно вводить пароль».

В тему: ранее стало известно о неприятном сюрпризе, который готовит Apple своим почитателям.