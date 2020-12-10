Шмыгаль дал нерадостный прогноз по COVID-19 в январе

Главное: В январе в Украине ожидается всплеск заболеваемости COVID-19. Прогноз дал глава правительства.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз по заболеваемости COVID-19 на январь. Его цитирует «Украинская правда».

Чиновник заявил: «Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день».

Он уточнил: «Мы не будем ждать 32 тысяч, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры».

В тему: мы писали, что смертность от COVID-19 в Украине продолжает зашкаливать.