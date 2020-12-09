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Новости > Это надолго: Кабмин в очередной раз продлил действие карантина и чрезвычайной ситуациии

Это надолго: Кабмин в очередной раз продлил действие карантина и чрезвычайной ситуациии

Александр Панько
09.12.20 17:17
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Это надолго: Кабмин в очередной раз продлил действие карантина и чрезвычайной ситуациии

Главное: Кабмин принял решение о продлении режимов карантина и чрезвычайной ситуации в Украине до конца февраля 2021 года. При этом были сделаны некоторые послабления для заведений общественного питания.

Детали: Кабинет министров Украины продлил срок действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 г. Как сообщает «Украинская правда», в соответствии с постановлением, принятом на заседании 9 декабря, работу заведений общественного питания при этом продлят до 23:00, но с запретом на расчет после 22:00.

«Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе внеочередного заседания.

При этом он предложил продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до часу ночи.

Предусматривается также, что елки на площадях можно будет ставить, но без обустройства концертных площадок и развлечений.

В тему: 13 октября 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия адаптивного карантина в стране до конца года. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, «пока это наиболее действенный механизм от усиления коронавируса».

9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении локдауна в виде «зимних каникул ради безопасности» с 8 по 25 января 2021 года. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после новогодних праздников.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, карантин, Максим Степанов, чрезвычайная ситуация, новости Украины

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