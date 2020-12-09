Это надолго: Кабмин в очередной раз продлил действие карантина и чрезвычайной ситуациии

Главное: Кабмин принял решение о продлении режимов карантина и чрезвычайной ситуации в Украине до конца февраля 2021 года. При этом были сделаны некоторые послабления для заведений общественного питания.

Детали: Кабинет министров Украины продлил срок действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 г. Как сообщает «Украинская правда», в соответствии с постановлением, принятом на заседании 9 декабря, работу заведений общественного питания при этом продлят до 23:00, но с запретом на расчет после 22:00.

«Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе внеочередного заседания.

При этом он предложил продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до часу ночи.

Предусматривается также, что елки на площадях можно будет ставить, но без обустройства концертных площадок и развлечений.

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