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Новости > Стали известны официальные сроки и условия очередного локдауна в Украине

Стали известны официальные сроки и условия очередного локдауна в Украине

Автор: «Фраза»
09.12.20 16:41
427
Стали известны официальные сроки и условия очередного локдауна в Украине

Главное: Кабмин принял решение о введении локдауна в виде «зимних каникул ради безопасности» с 8 по 25 января 2021 года. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после новогодних праздников.

Детали: Кабинет министров Украины принял решение о введении локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Как сообщает LB.ua, в соответствии с постановлением, принятым на заседании 9 декабря, на период локдауна запрещено посещение всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Запрещается также:

— работа кафе, баров, ресторанов, кроме обслуживания на вынос и на доставку. В отелях запрещена работа ресторанов с 23 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

— прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости, а также прием посетителей в заведениях развлекательной направленности;

— работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

— деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;

— прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, а также работы субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности, осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием;

— проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

В то же время продолжит работу общественный транспорт, отели, банки, продуктовые магазины, аптеки, почтовые операторы.

Отметим, что к товарам и услугам первой необходимости относятся:

— продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма, горючее;

— осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи

Инфографика с условиями "Карантина зимних каникул"

Как объяснил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, власть не считает нужным вводить локдаун в декабре, учитывая то, что идет некоторое снижение уровня заболеваемости. По словам премьера это стало возможным благодаря карантину выходного дня, введенного в ноябре, и благодаря штрафам, которые дисциплинируют украинцев носить маски.

По словам Шмыгаля, медицинская система пока выдерживает нагрузки. Локдаун же в начале года необходим, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после праздников.

Он назвал это «зимние каникулы ради безопасности».

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работа транспорта в Украине во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет. «Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения. Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений», — написал он на своем канале в Telegram, добавив, что автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

В тему: После введения локдауна ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршрутных такси. По словам начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, последним ограничения коснутся метрополитена.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, здоровье, эпидемия, карантин, новости Украины, коронавирус, локдаун

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