«Как умерла Свинка Пеппа?», «Как все сделать хорошо?»: Google рассказал, что в этом году интересовало украинцев

Главное: «Коронавирус» стал самым популярным поисковым запросом в Украине в уходящем году. Также в первую десятку вошли запросы «Коронавирус рекомендации», «Симптомы коронавируса» и «Карантин в Украине». Однако, как утверждает Google, наших граждан интересовала не только новая болезнь.

Детали: Самым популярным поисковым запросом в Украине в уходящем году стал «коронавирус». Как сообщает Google, в 2020 году украинцев больше всего интересовали вопросы, связанные с лечением и профилактикой новой болезни, а также с дистанционным обучением.

В частности, пользователи задавали много вопросов о том, что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние.

Кроме этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия, «как сделать все хорошо» и «как умерла Свинка Пеппа».

«Персоной года» в Украине оказался Алексей Навальный, а главным фильмом — «Заражение» Стивена Содерберга. «Покупкой года» стали медицинские маски, а в категории «Книги» первое место занял роман американской писательницы XIX века Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

Полностью список список самых частых запросов 2020 года в Украине выглядит так:

В тему: По версии онлайн-словаря Collins, главным словом года в уходящем году стал «локдаун».