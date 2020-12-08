Уличный танец стал олимпийским видом спорта

Главное: Брейк-данс стал официальным олимпийским видом спорта. В соответствии с решением МОК, первые соревнования по нему пройдут в 2024 году на Играх в Париже.

Детали: Международный олимпийский комитет официально добавил танцы в стиле брейк-данс в медальный зачет на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Как сообщает ESPN, в МОК надеются, что присоединение к олимпийской программе уличных соревнований будет способствовать привлечению более молодой аудитории.

При этом исполком МОК подтвердил также, что в Париже состоятся соревнования в таких видах спорта, как скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Впервые соревнования по этим видам спорта должны были пройти на Олимпийских играх в Токио, которые в итоге были отложены на год из-за пандемии коронавируса в мире.

Справка: Брейк-данс — уличный танец, сформировавшийся в Нью-Йорке в 60-х годах XX в. Сочетает в себе сложные акробатические движения и превосходную физическую форму танцора. Это самый старый и самый популярный хип-хоп танец, насчитывающий богатую историю развития и совершенствования.

Как вид соревнований был предложен парижскими организаторами почти два года назад после успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 г в Буэнос-Айресе. Спустя год этот вид соревнований прошел дальнейшие этапы утверждения на основании отдельных решений правления МОК до полноправного членства.

В Париже брейк-данс пользуется большой популярностью наряду со спортивным скалолазанием и баскетболом.

В тему: 22 октября 2019 года в Париже состоялась презентация эмблемы Олимпиады-2024. Она сделана в серебристо-золотых тонах. На ней изображены медали Игр, олимпийский огонь и символ страны — Марианна.