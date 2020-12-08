Министр Степанов рассказал об одной особенности тестов на коронавирус

Главное: Глава Минздрава считает нецелесообразным проведение повторного анализа на коронавирус для людей, заболевших COVID-19. По его словам, врачи должны закрывать больничные по другому регламенту.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил против проведения повторных тестирований для заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, ПЦР-тест выздоровевшего человека может давать позитивный результат в течение еще месяца.

«Я должен сказать, что человек является выздоровевшим, а у него может быть тест положительным еще в течение месяца. Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным», — заявил Степанов в эфире одного из телеканалов, подчеркнув, что ПЦР-тест является очень чувствительным.

«Я уже два месяца говорю, что его не надо делать. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту», — заключил министр.

В тему: 4 декабря 2020 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о намерении в начале января 2021 года ввести жесткий карантин сроком на три недели.