Главные новости за 7 декабря 2020 года

— Общественный транспорт во время предстоящего локдауна будет работать со значительными ограничениями — в салоне смогут находиться только пассажиры на сидячих местах. При этом по подсчетам властей Киева, до трети всех заражений коронавирусом происходит в транспорте.

— По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 г. В соответствии с процедурой COVAX, она будет составлять 3-5% от общего количества, которое впоследствии должна получить страна.

— COVID-19 в Украине идет на спад. Появились цифры.

— Пять школ и десять детских садов закрыли в Киеве. Причина — ситуация с COVID-19.

— Сильный шторм затопил дорогу к резиденции президента Украины на Азовском море. По данным спасателей, он продлится еще 3 дня.

— Таксист умер за рулем автомобиля, двигавшегося в сторону Северного моста в Киеве. Чудом никто не пострадал.

— Проводник поезда в Одессе колол дрова. Появилось видео.

— В Ялте начнут отключать воду. Названа причина.

— Российский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о якобы шпионаже в пользу Украины.

— Правоохранители подозревают, что российские пограничники заявили о попытке нарушения границы со стороны Украины в Сумской области, пытаясь объяснить немотивированное убийство гражданского лица. При этом в России возбудили уголовное дело о нападении на военнослужащего.

— Для убийства иранского физика-ядерщика Мухсина Фахризаде использовались самые современные средства с искусственным интеллектом и спутниковым управлением.