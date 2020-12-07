Главные новости за 7 декабря 2020 года

— Общественный транспорт во время предстоящего локдауна будет работать со значительными ограничениями — в салоне смогут находиться только пассажиры на сидячих местах. При этом по подсчетам властей Киева, до трети всех заражений коронавирусом происходит в транспорте.
— По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 г. В соответствии с процедурой COVAX, она будет составлять 3-5% от общего количества, которое впоследствии должна получить страна.
— COVID-19 в Украине идет на спад. Появились цифры.
— Пять школ и десять детских садов закрыли в Киеве. Причина — ситуация с COVID-19.
— Сильный шторм затопил дорогу к резиденции президента Украины на Азовском море. По данным спасателей, он продлится еще 3 дня.
— Таксист умер за рулем автомобиля, двигавшегося в сторону Северного моста в Киеве. Чудом никто не пострадал.
— Проводник поезда в Одессе колол дрова. Появилось видео.
— В Ялте начнут отключать воду. Названа причина.
— Российский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о якобы шпионаже в пользу Украины.
— Правоохранители подозревают, что российские пограничники заявили о попытке нарушения границы со стороны Украины в Сумской области, пытаясь объяснить немотивированное убийство гражданского лица. При этом в России возбудили уголовное дело о нападении на военнослужащего.
— Для убийства иранского физика-ядерщика Мухсина Фахризаде использовались самые современные средства с искусственным интеллектом и спутниковым управлением.