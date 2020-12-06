Киевские кондитеры представили уникальные «художественные» конфеты

Ко Дню Святого Николая украинская художница Вероника Чекалюк и Василина Сировченко представили новые изысканные деликатесы: паззлы конфет в форме частей картин художницы. Эти уникальные деликатесы сознаны мастерами кондитерского дома «VITMIX».

Главные новинки этого сезона от киевских кондитеров: рождественские сладости «Різвяна казка», а также сладкий диптих «Ландыш».

Вот, что рассказала об этом Василина Сировченко: «Мы восхищаемся дружбой с многогранной художницей Вероникой Чекалюк и всегда стараемся поддержать ее сладкими сюрпризами. Ее картины креативны и чрезвычайно положительны. На мой взгляд, картины и вкусные конфетные деликатесы отлично сочетаются. Самое главное, что все сладости VITMIX — натуральные. Это полезные вкусности из сухофруктов, орехов и других натуральных ингредиентов».