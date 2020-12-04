Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Джошуа сделал резонансное заявление о возможном бое с Усиком

Джошуа сделал резонансное заявление о возможном бое с Усиком

Александр Панько
04.12.20 19:24
363
Джошуа сделал резонансное заявление о возможном бое с Усиком

Главное: Известный британский боксер Энтони Джошуа выразил интерес к противостоянию с украинцем Александром Усиком. По его словам, «это будет отличный вызов».

Детали: Британский боксер Энтони Джошуа высказался о возможном бое против украинца Александра Усика. Как сообщает Lenta.ru, на данный момент 31-летний спортсмен, помимо Усика, рассматривает в качестве потенциального соперника соотечественника Тайсона Фьюри, однако полагает, что «Усик демонстрирует более серьезный настрой».

«Вообще, я хотел бы себя проверить в схватке с ним. Говорят, у него настоящий боксерский ум, это будет отличный вызов», — заявил Джошуа, которому 12 декабря предстоит поединок против болгарина Кубрата Пулиева.

Отметим, что на данный момент британский тяжеловес является чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (IBO).

В тему: 1 ноября 2020 года Усик в тяжелом бою победил британского боксера Дерека Чисору.

По мнению его промоутера Александра Красюка, следующий бой может состояться в апреле 2021 года против Энтони Джошуа.

Напомним: Британец Энтони Джошуа на сегодняшний день занимает первую строчку в рейтинге сильнейших боксеров в тяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring. В то же время Усика в этом рейтинге не оказалось.

Тэги: Украина, Великобритания, бокс, спорт, Александр Усик, Энтони Джошуа, Кубрат Пулиев

Комментарии

Статьи

04.12.20 09:27

«Кукурузники» в бою. Ч.1. Хорватия и Абхазия

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.12.20 09:41

Как правительство заражает людей ковидом

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Столар не рассчитался с людьми, которые во время выборов мэра Киева работали на Пальчевского
04.12.20 17:29

Столар не рассчитался с людьми, которые во время выборов мэра Киева работали на Пальчевского

Автор: Vesti.ua

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине
04.12.20 12:32
898
Последние новости
04.12.20 20:42

Ученые заявили, что наконец-то нашли средство, которое блокирует передачу COVID-19
04.12.20 19:24

Джошуа сделал резонансное заявление о возможном бое с Усиком
04.12.20 16:51

Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
04.12.20 16:16

Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов
04.12.20 16:14

Управделами УПЦ рассказал, как избежать подмены понятий добра и зла
04.12.20 15:55

Метинвест может отказаться от сделки по покупке ШУ Покровское, – СМИ
04.12.20 15:54

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
Фото и Видео
Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов
Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады
Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады
Украинцам рассказали, что делать, если досталось наследство с долгами
Украинцам рассказали, что делать, если досталось наследство с долгами
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.