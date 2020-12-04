Джошуа сделал резонансное заявление о возможном бое с Усиком

Главное: Известный британский боксер Энтони Джошуа выразил интерес к противостоянию с украинцем Александром Усиком. По его словам, «это будет отличный вызов».

Детали: Британский боксер Энтони Джошуа высказался о возможном бое против украинца Александра Усика. Как сообщает Lenta.ru, на данный момент 31-летний спортсмен, помимо Усика, рассматривает в качестве потенциального соперника соотечественника Тайсона Фьюри, однако полагает, что «Усик демонстрирует более серьезный настрой».

«Вообще, я хотел бы себя проверить в схватке с ним. Говорят, у него настоящий боксерский ум, это будет отличный вызов», — заявил Джошуа, которому 12 декабря предстоит поединок против болгарина Кубрата Пулиева.

Отметим, что на данный момент британский тяжеловес является чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (IBO).

В тему: 1 ноября 2020 года Усик в тяжелом бою победил британского боксера Дерека Чисору.

По мнению его промоутера Александра Красюка, следующий бой может состояться в апреле 2021 года против Энтони Джошуа.

Напомним: Британец Энтони Джошуа на сегодняшний день занимает первую строчку в рейтинге сильнейших боксеров в тяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring. В то же время Усика в этом рейтинге не оказалось.