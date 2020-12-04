Составлен список продуктов, которые способны «приглушить» коронавирус

Главное: Появился список продуктов, которые снижают активность коронавируса. Его публикуют ученые.

Детали: Американские исследователи из университета Северной Каролины составили список продуктов, которые снижают активность коронавируса в организме человека. Их цитирует издание Frontiers in Plant Science.

Ученые говорят, что данные продукты способны уменьшать активность ферментов заразы.

В отчете сказано: «Химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, так как содержащиеся в них вещества способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2».

Отмечается, что также следует употреблять черный шоколад и какао.

В тему: мы писали, что определен главный «очаг» коронавируса.