Байден озвучил пикантные подробности своих странных отношений с собакой

Главное: Джо Байден поведал, как получил двойной перелом. Он играл с собакой.

Детали: Демократ Джо Байден, лидирующий на выборах президента США, рассказал, как сломал две кости стопы, играя с собакой по кличке Мейджор. Его цитирует CNN.

Политик поведал, что хотел схватить пса за хвост.

Джо Байден говорит: «Собака бросила мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал».

Он добавил: «Я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост, он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся».

В тему: мы писали, что Байден получил двойной перелом, играя с собакой.