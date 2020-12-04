Лига Европы: «Заря» дома обыграла «Лестер», но потеряла шансы на плей-офф

Главное: В Лиге Европы «Заря» дома вырвала победу у «Лестера». Впрочем, надеяться на евровесну уже не стоит.

Детали: Сегодня, 3 декабря, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» на своем поле принимала английский «Лестер».

Луганчане сохраняли шансы на выход в плей-офф турнира, но для этого им во что бы то ни стало нужно было сегодня побеждать и надеяться на то, что португальская «Брага» на выезде проиграет греческому АЕКу.

Подопечные Виктора Скрипника свою задачу выполнили, выиграв со счетом 1:0. Победный мяч в концовке встречи забил Аллахьяр Сайядманеш.

Впрочем, это не помогло нашим ребятам, ведь «Брага» обыграла греков со счетом 4:2.

Теперь турнирная таблица за тур до финиша выглядит так:

1. «Лестер» — 5 игр / 10 очков;

2. «Брага» — 5 / 10;

3. «Заря» — 5 / 6;

4. АЕК — 5 / 3.

В тему: Накануне киевское «Динамо» в Лиге чемпионов на выезде проиграло туринскому «Ювентусу» со счетом 0:3.