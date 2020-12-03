Главные новости за 3 декабря 2020 года

- В следующем году «Укроборонпром» будет ликвидирован. Директор концерна Юрий Гусев рассказал, что будет создано вместо него.

- В Ровно с Петром Порошенко произошел скандал. Опубликовано видео.

- Вакцина от коронавируса не нужна тем людям, которые уже переболели этой болезнью. По словам врача-инфекциониста Евгения Дубровского, у этих людей выработался более сильный иммунитет.

- Людей, перенесших коронавирус, предупредили о новом возможном последствии. Оказывается, коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы».

- В Намибии прошли местные выборы. Победил политик по имени Адольф Гитлер Унона.

- Барак Обама хочет привиться от коронавируса. Он собирается сделать это публично.