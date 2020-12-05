Британские ученые рассказали о гигантском цунами, превратившем Великобританию в остров

Главное: Британские ученые исследуют оползень Стурегга, вызвавший около 8000 лет назад гигантское цунами, поглотившее огромный участок суши Доггерленд, который сейчас находится на дне Северного моря. Вследствие этого катаклизма Великобритания превратилась в остров.

Детали: Группа британских ученых из Университета Брэдфорда проанализировала результаты гидролокационного картирования морского дна и пробы грунта, поднятые исследовательским судном возле восточного побережья Англии. Как сообщает Die Welt, в осадочной породе были обнаружены фрагменты растений и животных, что позволило не только узнать о флоре и фауне некогда огромного участка суши под названием Доггерленд, но и довольно точно определить их возраст.

Выяснилось, что до потопа это был зеленый холмистый ландшафт c обширными равнинами, где водились не только олени, но и такие крупные млекопитающие, как шерстистые носороги, туры и кабаны. Здесь была плодородная земля, широкие реки и озера, которые возникли около 15 тысяч лет назад после окончания Последней ледниковой эпохи.

В то время река Темза впадала не в Северное море, а в Рейн, который в свою очередь в районе современной Бретани впадал в Атлантической океан, а широкий перешеек соединял Англию с европейским континентом. Когда вода тающих ледников начала покрывать новые части суши, Доггерленд оказался окружен морем. А приблизительно в 6200 году до н. э. этот остров постигла гигантская катастрофа.

Континентальный шельф Стурегга у побережья современной Норвегии, площадью около 450 кв. км, обрушился на глубине от 150 до 400 метров, вследствие чего 1780 куб. км осадочного грунта, горной породы и обломков скал в несколько этапов сползли в глубины моря на участке протяженностью в 200 км.

Этот катаклизм вызвал ряд цунами, которые прокатились от Северного и Норвежского морей до побережья Гренландии. Геологические отложения свидетельствуют о том, что высота волн достигала 10-12 метров, а на Фарерских и Шетландских островах — 20 метров.

Ранее предполагалось, что вода перелилась через Доггерленд и смыла все живое с его поверхности. Однако, по новым данным, следы осадочных пород в юго-западной части Доггерленда свидетельствуют о том, что цунами затопило не весь остров. Вероятно, натиск цунами сдержали леса и рельеф местности.

«Собранные нами данные говорят, что сначала ландшафт оправился от наводнения. То есть, окончательное исчезновение Доггерленда произошло лишь спустя некоторое время после оползня», — рассказал один из участников исследования, добавив, что катастрофа уничтожила около четверти живых существ Доггерленда.

Последние части Доггерленда были затоплены водой после таяния последних больших ледников около 5500 года до н. э. Теперь от него остались лишь скалы Хельголанда, а Британия превратилась в остров.

В тему: Летом 2014 года исследователи из Университета штата Теннесси подсчитали, что 16 марта 2880 года с нашей планетой может произойти столкновение гигантского астероида под названием 1950 DA. Он достигает одного километра в диаметре и, вращаясь, движется к Земле со скоростью в 14,5 километров в секунду. Если он достигнет нашей планеты, считают ученые, мощность взрыва составит 45 тысяч мегатонн тротила, что приведет к цунами, изменению климата Земли и уничтожению человечества.