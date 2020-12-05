Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Британские ученые рассказали о гигантском цунами, превратившем Великобританию в остров

Британские ученые рассказали о гигантском цунами, превратившем Великобританию в остров

Александр Панько
05.12.20 11:38
218
Британские ученые рассказали о гигантском цунами, превратившем Великобританию в остров

Главное: Британские ученые исследуют оползень Стурегга, вызвавший около 8000 лет назад гигантское цунами, поглотившее огромный участок суши Доггерленд, который сейчас находится на дне Северного моря. Вследствие этого катаклизма Великобритания превратилась в остров.

Детали: Группа британских ученых из Университета Брэдфорда проанализировала результаты гидролокационного картирования морского дна и пробы грунта, поднятые исследовательским судном возле восточного побережья Англии. Как сообщает Die Welt, в осадочной породе были обнаружены фрагменты растений и животных, что позволило не только узнать о флоре и фауне некогда огромного участка суши под названием Доггерленд, но и довольно точно определить их возраст.

Выяснилось, что до потопа это был зеленый холмистый ландшафт c обширными равнинами, где водились не только олени, но и такие крупные млекопитающие, как шерстистые носороги, туры и кабаны. Здесь была плодородная земля, широкие реки и озера, которые возникли около 15 тысяч лет назад после окончания Последней ледниковой эпохи.

В то время река Темза впадала не в Северное море, а в Рейн, который в свою очередь в районе современной Бретани впадал в Атлантической океан, а широкий перешеек соединял Англию с европейским континентом. Когда вода тающих ледников начала покрывать новые части суши, Доггерленд оказался окружен морем. А приблизительно в 6200 году до н. э. этот остров постигла гигантская катастрофа.

Континентальный шельф Стурегга у побережья современной Норвегии, площадью около 450 кв. км, обрушился на глубине от 150 до 400 метров, вследствие чего 1780 куб. км осадочного грунта, горной породы и обломков скал в несколько этапов сползли в глубины моря на участке протяженностью в 200 км.

Этот катаклизм вызвал ряд цунами, которые прокатились от Северного и Норвежского морей до побережья Гренландии. Геологические отложения свидетельствуют о том, что высота волн достигала 10-12 метров, а на Фарерских и Шетландских островах — 20 метров.

Ранее предполагалось, что вода перелилась через Доггерленд и смыла все живое с его поверхности. Однако, по новым данным, следы осадочных пород в юго-западной части Доггерленда свидетельствуют о том, что цунами затопило не весь остров. Вероятно, натиск цунами сдержали леса и рельеф местности.

«Собранные нами данные говорят, что сначала ландшафт оправился от наводнения. То есть, окончательное исчезновение Доггерленда произошло лишь спустя некоторое время после оползня», — рассказал один из участников исследования, добавив, что катастрофа уничтожила около четверти живых существ Доггерленда.

Последние части Доггерленда были затоплены водой после таяния последних больших ледников около 5500 года до н. э. Теперь от него остались лишь скалы Хельголанда, а Британия превратилась в остров.

Карта затопление Доггерленда

В тему: Летом 2014 года исследователи из Университета штата Теннесси подсчитали, что 16 марта 2880 года с нашей планетой может произойти столкновение гигантского астероида под названием 1950 DA. Он достигает одного километра в диаметре и, вращаясь, движется к Земле со скоростью в 14,5 километров в секунду. Если он достигнет нашей планеты, считают ученые, мощность взрыва составит 45 тысяч мегатонн тротила, что приведет к цунами, изменению климата Земли и уничтожению человечества.

Тэги: Великобритания, оползень, наука, ледниковый период, Доггерлэнд

Комментарии

Статьи

05.12.20 09:46

5 фильмов, которые могут получить Оскар 2021

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.12.20 09:41

Как правительство заражает людей ковидом

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Столар не рассчитался с людьми, которые во время выборов мэра Киева работали на Пальчевского
04.12.20 17:29

Столар не рассчитался с людьми, которые во время выборов мэра Киева работали на Пальчевского

Автор: Vesti.ua

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине
04.12.20 12:32
1093
Последние новости
05.12.20 11:38

Британские ученые рассказали о гигантском цунами, превратившем Великобританию в остров
05.12.20 09:41

Стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса
04.12.20 20:42

Ученые заявили, что наконец-то нашли средство, которое блокирует передачу COVID-19
04.12.20 19:24

Джошуа сделал резонансное заявление о возможном бое с Усиком
04.12.20 18:52

В Киеве устроили необычный онлайн-перфоманс, посвященный 150-летию Леси Украинки
04.12.20 16:51

Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
04.12.20 16:16

Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов
Фото и Видео
Стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса
Стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса
Стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса
Стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса
В Киеве устроили необычный онлайн-перфоманс, посвященный 150-летию Леси Украинки
В Киеве устроили необычный онлайн-перфоманс, посвященный 150-летию Леси Украинки
Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице
Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов
Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.