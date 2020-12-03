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Новости > Лига чемпионов: «Динамо» на выезде не смогло устоять перед натиском «Ювентуса»

Лига чемпионов: «Динамо» на выезде не смогло устоять перед натиском «Ювентуса»

Абелардо
02.12.20 23:59
328
Лига чемпионов: «Динамо» на выезде не смогло устоять перед натиском «Ювентуса»

Главное: Киевское «Динамо» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде играло против туринского «Ювентуса» и, увы, не смогло ничего противопоставить — поражение 0:3.

Детали: Сегодня, 2 декабря, киевское «Динамо» сыграло свой пятый матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Мирчи Луческу на выезде играли против туринского «Ювентуса».

Чемпионы Италии заранее решили вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но, несмотря на это, Андреа Пирло выпустил на поле едва ли не сильнейший состав.

Однако киевляне довольно достойно смотрелись в этом поединке. Да, пропустили обидный мяч от Кьезы, да, пропустили опасный выстрел в перекладину от Роналду. Но и сами-то играли неплохо. Чего только стоит убойнейший момент Цыганкова, с ударом которого с огромным трудом справился Щесны.

В дебюте второго тайма тот же Цыганков снова мог забивать, но опять-таки голкипер «Ювентуса» выручил свою команду. Поняв, что пахнет жаренным, итальянцы взвинтили темп и за несколько минут забили два гола.

Сперва Роналду добил мяч в пустые ворота после неразберихи в штрафной, а спустя некоторое время Мората забил третий гол в ворота Бущана.

Несмотря на все усилия киевлян изменить счет на табло, поединок так и завершился — 3:0 в пользу «Ювентуса».

В параллельном мачте нашей группы венгерский «Ференцварош» дома уступил каталонской «Барселоне» со счетом 0:3.

Турнирная таблица:

1. «Барселона» — 5 матчей / 15 очков;

2. «Ювентус» — 5 / 12;

3. «Динамо» — 5 / 1;

4. «Ференцварош» — 5 / 1.

В тему: В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве обыграл грозный мадридский «Реал» со счетом 2:0.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Ювентус, ФК Динамо Киев

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