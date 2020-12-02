Марунич: На контрасте с Зеленским, Медведчук предлагает писать с большой буквы и слово «Независимость», и «Суверенитет»

Есть две главные причины падения рейтингов Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» — невыполнение предвыборных обещаний и превращение в «лайт-вариант» режима Петра Порошенко. Как сообщает ForUm, об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Дмитрий Марунич.

«По сути, Зеленский и его партия стали таким „лайт-вариантом“ режима Порошенко», — охарактеризовал Марунич.

«Обращу внимание и на другие процессы. Есть свежие результаты опросов общественного мнения. Вот «Социальный мониторинг: „Оппозиционная платформа“, партия Медведчука, уже находится на втором месте и догоняет партию Зеленского. Почему догоняет? Потому что, по сути, она сейчас пытается обществу предложить многое из того, что Зеленский им обещал», — пояснил эксперт.

В подтверждение своей точки зрения, Марунич привел перечень предвыборных обещаний Владимира Зеленского, которые, став президентом, он так и не выполнил.

«Обещал он мир на Донбассе? Где мир на Донбассе? Нету. Обещал он какие-то посильные разумные тарифы? Тарифов нету. Обещал он равенство в языковом вопросе? Его тоже нету», — аргументировал эксперт.

Марунич также отметил, что с приходом Зеленского зависимость Украины от внешнего управления только усилилась.

«Обещал он какую-то субъектность Украины? Вместо этого мы опять видим, как Сорос не то, что возвращается — он отсюда никуда и не уходил», — отметил эксперт.

В завершение, Марунич подчеркнул, что в отличие от Зеленского, который предлагает писать слово «Независимость» с большой буквы, Медведчук предлагает писать с заглавной и «Независимость», и «Суверенитет».

«Вот и все. Все очень просто на самом деле. Зеленский хочет, чтобы слово „Независимость“ с большой буквы писали, а Медведчук предлагает, чтобы и слово „Суверенитет“ тоже», — резюмировал политический эксперт Дмитрий Марунич.