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Новости > Вакцинация еще не началась, а Интерпол уже предупреждает о подделках

Вакцинация еще не началась, а Интерпол уже предупреждает о подделках

Александр Панько
02.12.20 19:08
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Вакцинация еще не началась, а Интерпол уже предупреждает о подделках

Главное: Интерпол призвал правоохранителей всего мира защитить людей от поддельных вакцин от коронавируса и тестов на COVID.

Детали: Интерпол предупреждает о возможных попытках преступных организаций вмешаться в распространение вакцин от коронавируса и гриппа. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на официальное сообщение организации, соответствующие документы организация разослала правоохранителям 194 стран мира.

В организации подчеркивают необходимость обеспечить безопасность цепочек поставок новых лекарств «в то время, когда правительства готовятся к кампаниям вакцинации».

В этой связи правоохранителей во всем мире призывают заранее подготовиться к возможным видам криминальной деятельности, связанным с пандемией, в том числе к торговле поддельными результатами тестов, необходимых при путешествиях между странами.

В тему: В середине ноября 2020 года стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Ее эффективность составила 95%.

В конце ноября вакцина от коронавируса компании Moderna показала эффективность свыше 94%.

При этом ни одна вакцина в мире до сих пор не вышла в широкое использование.

Напомним: По данным соцопроса, проведенного группой «Рейтинг», более половины украинцев готовы сделать прививку от коронавируса в случае, если она будет бесплатной. Если же за вакцинацию придется заплатить, на нее пойдут чуть более трети жителей страны.

Тэги: общество, здоровье, подделка, вакцина, вакцинация, криминал, Интерпол, безопасность, коронавирус, пандемия, COVID-19

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