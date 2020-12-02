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Новости > СМИ: Степанов разуверился в системе здравоохранения и хочет привлечь Кашпировского для борьбы с коронавирусом

СМИ: Степанов разуверился в системе здравоохранения и хочет привлечь Кашпировского для борьбы с коронавирусом

Автор: «Фраза»
02.12.20 17:51
239
СМИ: Степанов разуверился в системе здравоохранения и хочет привлечь Кашпировского для борьбы с коронавирусом

Выйдя на работу после победы над коронавирусом, министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил внедрить нетрадиционные методики для борьбы с пандемией. Как сообщает ForUm со ссылкой на «Столичный Дозор», Степанов всерьез рассматривает возможность использования известного в 90-х годах «телецелителя» Анатолия Кашпировского в борьбе с COVID-19.

«Речь идет о том самом „экстрасенсе“, который в 90-х устраивал телесеансы магических излечений от разнообразных болезней», — пишет издание.

В материале также указывается, что Кашпировского поддерживает и известный кардиохирург Борис Тодуров, с которым Степанов сблизился на почве общей неприязни к прошлой команде Минздрава.

«В операции по привлечению экстрасенса, отмечается в материале, немалую роль играет также журналист Дмитрий Гордон, у которого с Кашпировским давние дружеские отношения.

Между тем, в отношении Степанова издание напоминает, что „в последнее время ходят слухи об его увольнении. Одна из причин гнева в сторону министра — постоянные скандалы с обеспечением больниц кислородом“. Волна критики вызвана массовыми жалобами пациентов о неудовлетворительном обеспечении больниц кислородом. Сам Степанов на все упреки отвечает, что все в порядке», — заключает ForUm.

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