Британцы составили список симптомов «затяжного» коронавируса

Главное: Что такое «затяжной» COVID-19. Составлен список симптомов.

Детали: Эксперты из British Heart Foundation составили список симптомов «затяжного» коронавируса. Они выделили семь основных

Специалисты говорят: «Длительные негативные последствия заболевания были зафиксированы не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. Они могут быть более опасны, так как способны подорвать здоровье из-за обширного поражения органов».

Названы такие симптомы: усталость, одышка, беспокойство (депресси, учащенное сердцебиение, боли в груди, а также боль в мышцах и суставах.

Также отмечается неспособность мыслить четко или сосредоточиться.

Медики отмечают: «При наличии «затяжного» коронавируса могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются».

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