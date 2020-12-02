Израильские ученые рассказали, какая болезнь… защищает от коронавируса

Главное: Бронхиальная астма защищает от коронавируса. Об этом говорят ученые.

Детали: Израильские ученые назвали болезнь, которая частично «блокирует» коронавирус. Речь идет о бронхиальной астме.

Исследователи уверяют, что пациенты, страдающие этим недугом, куда меньше подвержены риску заражения коронавирусом.

Эксперты приводят следующие доводы: «Респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку».

Также они говорят: «Большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса».

Информируется: «Такие люди с большей вероятностью будут соблюдать карантинные меры: ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены».

В тему: ранее мы писали, что в ВОЗ поведали, как правильно носить маски.