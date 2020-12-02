Главные новости за 2 декабря 2020 года

— По состоянию на сегодняшний день темпы распространения коронавируса в Украине замедлились. Самая плохая ситуация — в Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской и Черниговской областях.

— За минувшие сутки в нашей стране зафиксировали еще 13141 случаев заразы. Всего с начала пандемии заболели 758264 человека.

— Карантин выходного дня в Украине отменяется. Будет оранжевая зона.

— Гривна дешевеет уже вторую неделю кряду. Появились свежие котировки валют от Национального банка Украины.

— Документ, позволяющий украинцам с 14 лет менять отчество, опубликован в издании «Голос Украины». Таким образом, с 1 января это можно делать официально.

— 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку страны. Но вместо традиционной звезды на ее верхушке разместили... шляпу.

— Эйфелева башня будет открыта для туристов. Произойдет это через пару недель.

— Умер известный актер Борис Плотников. Причиной смерти называют коронавирус.