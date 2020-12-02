В ВОЗ поведали, как правильно носить маски

Главное: В ВОЗ сообщили, как правильно носить маски. Появилось разъяснение.

Детали: Чиновник Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис рассказала, как правильно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса. Появилось детальное разъяснение.

Представитель ВОЗ говорит: «В местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет».

Также подчеркивается: «Маски следует носить во всех общественных местах, включая вузы и школы. Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты».

Она добавила: «Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску».

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