Составлен ТОП-10 самых популярных артистов 2020 года

Главное: Названы лучшие артисты 2020 года. Появился рейтинг IMDb.

Детали: Кино-сервис IMDb составил ТОП-10 самых популярных артистов 2020 года. Большую его часть заняли женщины.

Первое место по популярности у зрителей в этом году взяла Ана де Армас («Достать ножи», «Не время умирать».

Далее в списке следуют: Джулия Гарнер («Озарк»), Аня Чалотра («Ведьмак»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс») и Эрин Мориарти («Пацаны»).

Во второй части десятки оказались: Марго Робби («Хищные птицы»), Эйдан Галлахер («Академия Амбрелла»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Эмма», «Новые мутанты»), Линда Карделлини («Капоне. Лицо со шрамом») и Генри Кавилл («Ведьмак»).

В тему: ранее был составлен список самых рейтинговых артистов кино 2019 года.