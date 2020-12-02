Стало известно, что ждет украинцев вместо карантина выходного дня

Главное: Карантин выходного дня в Украине отменяется. Будет оранжевая зона.
Детали: В Украине отменяют карантин выходного дня. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что по стране будет действовать «оранжевая зона».
Чиновник сообщил: «В выходные дни, а также в будни по всей стране будут действовать ограничения «оранжевой зоны».
Он добавил: «Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений».
В тему: ранее сообщалось, что локдаун в Украине будет сто процентов.