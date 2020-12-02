Что делать, если заболел коронавирусом. Врач дал несколько советов

Главное: Врач Евгений Скрипник объяснил, что в случае получения положительного теста на коронавирус, главное не паниковать. Большинство случаев проходят бессимптомно.

Детали: В случае получения положительного теста на коронавирус или обнаружения первых симптомов COVID-19 — главное не паниковать, так как это вредит здоровью. Нужно сразу же обратиться к своему семейному врачу. Об этом в группе в Facebook «Врачи и пациенты вместе. Доказательные врачи» написал медицинский директор областной специализированной больницы в г. Глухов (Сумская область) Евгений Скрипник.

По словам врача, самое главное — беречь свою нервную систему

«Главное не паниковать. Мы все знаем, что большинство болезней от нервного перенапряжения (инфаркты, инсульты, язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и многие другие). Берегите нервную систему», — призывает доктор.

Скрипник отмечает, что в случае заболевания коронавирусом нужно спокойно обратиться к своему семейному врачу.

«Если заболели, спокойно обращайтесь к врачу. Много пейте воды, старайтесь не сбивать температуру тела (если только выше 38,5). В случае ухудшения состояния — обращайтесь к врачу», — говорит медик.

Врач подчеркивает — не нужно сразу делать КТ легких.

«Не нужно сразу бежать и делать КТ легких. Особенно на 1-3 день повышенной температуры, особенно когда сами его назначаете (делается по показаниям на 5-7 день). КТ легких — не лечит. Только видите процент поражения легких, и паника усиливается», — отмечает врач.

Также Скрипник напомнил о пульсоксиметре, который показывает реальное функциональное состояние легких и способность обеспечивать организм кислородом.

«95% и выше, то не волнуйтесь», — отмечает врач.

Он также добавил, что в 80% случаев коронавирус протекает в легкой форме или вообще бессимптомно.

В тему: В Украине замедлились темпы распространения коронавируса.