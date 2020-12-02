В УПЦ считают, что за действиями патриарха Варфоломея в отношении УПЦ стоят причины геополитического характера

Главное: Антиканонические действия Константинопольского патриарха относительно Украинской Православной Церкви связаны с геополитическими факторами.

Детали: Об этом заявил настоятель Свято-Троицкого собора Одессы, преподаватель Одесской духовной семинарии священник Виктор Петлюченко в проекте Одесской епархии «Беседка», сообщает Центр информации УПЦ.

Протоиерей Виктор Петлюченко рассказал о давнем знакомстве с патриархом Варфоломеем еще во времена участия во Всемирном совете церквей, когда нынешний глава Фанара «подчеркивал, что единственная каноническая церковь в Украине — это УПЦ», но сейчас его взгляды кардинально изменились и связано это, в первую очередь, с геополитической конъюнктурой.

«Говорить о том, что он заблуждается, неправильно, он изменил вектор. Причина кроется глубже, чем в этнофилетизме, это причины геополитического характера», — подчеркнул отец Виктор.

Священник сравнил действия нынешнего главы Фанара с его предшественником на посту — патриархом Мелетием IV, который за 18 месяцев, когда он возглавлял Константинопольский патриархат, успел поссорить Константинополь с Элладской церковью, а также создал церковные структуры, наподобие ПЦУ — в Финляндии и Польше.

«Существует бесовское лобби в христианстве, которое внушает людям нечто, что ведет к разрушению церкви. Церковь выживала во все времена, потому что было церковное единство, мы все были едины, несмотря на то, что слабостью нашей церкви пользовались», — отметил священник.

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