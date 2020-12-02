Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 169 человек

Главное: COVID-19 унес в Украине за сутки 169 жизней. Появилась последняя статистика.

Детали: Коронавирус в Украине не сбавляет обороты. Данные на среду, 2 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки в нашей стране зафиксировали еще 13 141 случаев заразы. Всего с начала пандемии заболели 758 264 человека.

Было проведено 67 626 тестирований: методом ПЦР – 44 445, методом ИФА – 23 181.

Наибольший прирост больных зафиксировали в Киеве – 1 735 человек.

Кроме этого за отчетный период выздоровели 13 882 человека. Сейчас остаются больными 389 210 людей.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 169 людей – 12 717 человек с начала пандемии.

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