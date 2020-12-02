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Новости > Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве снова унизил «Реал»

Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве снова унизил «Реал»

Абелардо
01.12.20 22:34
349
Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве снова унизил «Реал»

Главное: В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве обыграл грозный мадридский «Реал» со счетом 2:0.

Детали: Сегодня, 1 декабря, были сыграны матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» в Киеве принимал мадридский «Реал».

Для того, чтобы надеяться на выход из группы, обеим командам нужно было только побеждать. И многие эксперты были уверены, что испанский гранд в этот раз не допустит столько ошибок, как в первой встрече, и возьмет реванш у «горняков».

Однако хозяева поля провели идеальный со всех сторон матч, снова не оставив шансов именитому сопернику. Первая половина встречи прошла более-менее в равной борьбе, зато сразу после перерыва донетчане показали «Реалу», кто в доме хозяин.

На 53-й минуте должен был забивать Тайсон, но свою команду выручил Куртуа. Но спустя всего четыре минуты счет таки был открыт: Коваленко отпасовал в штрафную гостей, мяч отскочил к Дентиньо, который нанес точный удар. А за восемь минут до финального свистка Соломон, приблизившись к чужой штрафной, ювелирным ударом послал мяч в левый от себя угол.

В итоге — уверенная победа «Шахтера» 2:0.

На данный момент и «Шахтер», и «Реал» имеют в своем активе по семь очков. В последнем туре «горнякам» предстоит непростой выезд в Милан, а «Реал» померяется силами с менхенгладбахской «Боруссией». В этих поединках и решится, кто отправится в плей-офф Лиги чемпионов, кто в плей-офф Лиги Европы, а кто и вовсе попрощается с евровесной.

В тему: В Испании «Шахтер» одержал сенсационную победу над «Реалом» со счетом 3:2.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, ФК Реал, Лига чемпионов, спорт

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