Главные новости за 1 декабря 2020 года

— Среди стран Европы Украина занимает четвертое место по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Выше нас только Италия, Германия и Великобритания.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что из-за ситуации с коронавирусом локдаун в Украине точно будет введен. Главный вопрос — когда.

— Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан не исключает, что столичное метро будет открываться два раза в день: утром и вечером. Случиться это может в случае введения локдауна.

— Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.

— Депутаты приняли за основу законопроект, позволяющий мужчинам уходить в декретный отпуск. Также могут ввести одноразовый оплачиваемый двухнедельный отпуск в связи с рождением ребенка.

— В Киеве в Днепровском и Дарницком районах в воздухе зафиксировано превышение продуктов горения. Специалисты рассказали, с чем это связано.

— Названа одна из причин того, почему Украине присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией. Ее назвали в УЕФА.

— Вакцина от коронавируса компании Moderna на испытаниях показала невероятные результаты. При первичном анализе ее эффективность составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.