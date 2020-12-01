Киевлян призывают не открывать окна. Названа причина

Главное: В Киеве в Днепровском и Дарницком районах в воздухе зафиксировано превышение продуктов горения. Специалисты рассказали, с чем это связано.

Детали: На левом берегу Киева в Днепровском и Дарницком районах в воздухе зафиксирована высокая концентрация продуктов горения. В связи с этим специалисты советуют местным жителям закрыть окна. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА во вторник, 1 декабря.

Как отметили в ведомстве, накопление яда в воздухе происходит из-за безветренной погоды. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющие вещества, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Так, согласно данным мобильной лаборатории КАРС на территории двух районов зафиксировано превышение в воздухе диоксида азота — в 5 раз; оксида азота — в 1,3 раза; диоксида углерода — в 4 раза; формальдегида — в 43 раза.

В тему: Весной 2020 года Киев дважды возглавлял мировой рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха. При этом на Минском массиве индекс загрязненности достиг показателя 430.

12 октября столица Украины также попала в тройку лидеров по загрязненности воздуха.