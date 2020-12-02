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Новости > Стало известно, когда погибнет наша Солнечная система

Стало известно, когда погибнет наша Солнечная система

Агата Кловская
01.12.20 20:50
602
Стало известно, когда погибнет наша Солнечная система

Главное: Наша Солнечная система погибнет через сто миллиардов лет. Это высчитали ученые.

Детали: Американские исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Калифорнийского технологического института в Пасадене и Мичиганского университета выяснили, когда погибнет наша Солнечная система. Их цитирует издание The Astronomical Journal.

В публикации сказано, что ученые «смоделировали судьбу внешних газовых гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) после того, как Солнце завершит свою звездную эволюцию».

В статье сказано: «Из-за уменьшения массы Солнца орбиты планет-гигантов ощутимо расширяются. Орбиты Юпитера и Сатурна образуют новую стабильную конфигурацию с орбитальным резонансом 5:2».

Отмечается: «В пределах следующих тридцати миллиардов лет такие звезды вызовут крупномасштабную нестабильность в орбитах газовых гигантов, которая приведет к выбросу из Солнечной системы всех планет, кроме одной, в течение последующих десяти миллиардов лет».

Исследователи космоса говорят: «Еще через пятьдесят миллиардов лет прогнозируется близкое столкновение со звездой в пределах двухсот астрономических единиц, что избавит остывающее Солнце от последней планеты».

Резюмируется: «Полное разрушение внешней Солнечной системы в течение следующих ста миллиардов лет, что значительно меньше, чем считалось ранее».

В тему: в октябре мы писали, что на Солнце кое-что произошло.

Тэги: ученые, мир, космос, Солнечная система

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