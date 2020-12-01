Киев остается коронавирусным центром Украины

Главное: За сутки в Украине от коронавируса умер 221 человек. Больше всего новых заболевших в Киеве.

Детали: Коронавирус в Украине не сбавляет обороты. Данные на вторник, 1 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в нашей стране выявлено еще 12 498 случаев COVID-19. С начала пандемии заболели уже 745 123 человека.

Сейчас проходят лечение 389 951 человек.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве – 1 799 людей.

За отчетный период было проведено 62 327 тестирований: методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510.

Жертвами заразы за сутки стал 221 человек. Всего коронавирус унес уже 12 548 жизней.

В тему: ранее мы писали, что карантин выходного дня в Украине продлевать не будут.