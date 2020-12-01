СНБО призвали вмешаться в деятельность грузина Эзугбая: банкротит УЗ и уничтожает украинский бизнес

Украинские предприниматели, работающие с УЗ по долгосрочным контрактам в сфере грузоперевозок, заявили о давлении со стороны грузинского топ-менеджера компании Ираклия Эзугбая. О том, что происходит на предприятии, почему решения грузинского топ-менеджера стоят 500 млн грн ежемесячных потерь бюджета и в чьих интересах иностранцы банкротят стратегические предприятия Украины, анализировали в эфире 112 канала.

Грузинский «реформатор» Ираклий Эзугбая назначен вторым человеком на украинскую железную дорогу. Курирует вопросы грузоперевозок и работы терминалов — самые денежные и прибыльные направление УЗ, отметил Дмитрий Спивак, напомнив, что Эзугбая связан с «Джорджиан Индастриал Групп».

«...это группа компаний „Рисоил“, а это грузинские олигархи Давид Бежуашвили Гева Бежуашвили, это Шатоха Джиошвили.Ираклий Эзугбая в Грузии тоже возглавлял жлезную дорогу, и против него открыты уголовные дела», — сказано в сюжете.

Отмечается, что только за 1 месяц, вследствие решений Эзугбая, УЗ получила убыток под 500 млн грн. А долг по заработной плате перед сотрудниками компании достиг 700 млн грн.

«...средняя зарплата обычного служащего на УЗ — в районе 12 тыс, а членов правления — 300-350 тыс грн, а набсовета — более 400 тыс. в месяц», — рассказал Спивак.

Главная задача, к которой Эзугбая стремится в УЗ, это передать в концессию самые прибыльные сферы деятельности компании.

«Напрмер ГП „Лиски“. И это ГП прибыльное — за 2018-2019 год под 100 млн прибыли, 9 месяцев работы нынешнего года — пандемия и кризис — а у них под 80 млн прибыли, это компания имеет контейнерные терминалы в Киеве, Одессе и Харькове, в Чопе, в Днепре и так далее. У них есть платформа, у них есть 30 га земли. Что говорит Ираклий Эзгубая — нужно это все раздать и разрушить. Как? Надо назначить своего парня управлять всей этой историей. И вот достается человек Эдвин Берзиньш, экс-руководитель железной дороги в Литве, который был с 2016 года уволен за коррупцию», — сказано в сюжете.

Второй рукой Эзугбая пересматривает тарифы на перевозку грузов.

«Убивает конкурентность (на рынке) и возможности работы наших предпринимателей», — сказал Спивак.

Его слова подтверждает бывший член правления УЗ Сергей Кушнир.

«Ещё в апреле нужно было созывать наблюдательный совет и привлекать к ответственности лиц, которые допустили сокращение перевозок вагонами УЗ с 40% в 2017 году до 16% в апреле 2020 года. Такое впечатление, что таких „специалистов“ специально приглашают в Украину, чтобы развалить все предыдущие наработки и сделать это для банкротства предприятия», — говорит он.

Кушнир прогнозирует, что уже весной УЗ ждёт дефолт, если на решения Эзугбая не последует никакой срочной реакции со стороны правительства.

Сегодня ситуация в УЗ — катастрофическая, отмечается в сюжете, и с такими темпами до 2024 года компанию ждёт банкротство.

«Пришел Эзугбая, пришел этот литовец, пару решений — минус 500 млн, в убыток, все это идет снежным комом, и мы придем к тому, что эти два реформатора просто „закончат“ эту железную дорогу раньше, чем 2024 год.Ситуация катастрофическая и ею должны заниматься в СНБО. Господин Данилов обращаюсь к вам», — сказал Спивак, добавив, что обращения с требованием проверить деятельность иностранцев в УЗ также «уйдут в СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора».

Кушнир в свою очередь отметил, что миллиардные убытки, которые сегодня грузинский топ-менеджер наносит Украине, лягут на плечи обычных граждан.

«...дефолт, остановка железной дороги — ответственность будет нести народ Украины, а не Грузии или Литвы», — резюмировал он.

Напомним, за решения о пересмотре тарифов на грузоперевозки, которым Эзугбая уничтожил конкуренцию на рынке, УЗ грозит штраф АМКУ в 9 млрд грн.

Также напомним, что депутаты ВРУ вызвали министра инфраструктуры Владислава Криклия в Раду с требованием отчитаться за действия грузинского «реформатора».