Стало известно, где в январе произойдет новая вспышка коронавируса

Главное: В США ожидается новая вспышка коронавируса. Она намечена на январь.

Детали: Американский кардиолог Александр Иванов предрек новую вспышку COVID-19 уже в январе будущего года. Он дал свой прогноз.

Медик говорит, что в США и соседних странах суточное число больных может возрасти до четырехсот тысяч человек.

Датой всплеска он назвал 20 января.

Эксперт уверяет: «Увеличение числа случаев заболевание может быть связано с празднованием дня благодарения – 28 ноября. В этот день семьи часто навещают друг друга, что и может спровоцировать заражения. В США смертность не снижается с июля».

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