В Одессе школьники ушли на дистанционное обучение. Правда, не все

Главное: Ученики 5-11 классов одесских школ отправят на дистанционное обучение. Продлится это две недели.

Детали: Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала о том, что учеников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение. Слова чиновницы приводит Odessa.online.

«На сегодняшний день закрыто полностью 4 школы, классов закрыто 223. Тревожит то, что рост произошёл после относительно стабильной ситуации на прошлой неделе. Что же касается детских садов, то там закрыто 11 групп. Основная причина — болезнь педагогов, а не детей. С подтверждённым диагнозом у нас 191 сотрудник. Все они — на больничном», — сказала она.

На дистанционном обучении ученики 5-11 классов пробудут две недели, начиная с этого вторника.

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