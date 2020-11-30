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Новости > В Бердянске школьники подожгли своего товарища, пытаясь сделать «крутое» видео

В Бердянске школьники подожгли своего товарища, пытаясь сделать «крутое» видео

Александр Панько
30.11.20 14:04
764
В Бердянске школьники подожгли своего товарища, пытаясь сделать «крутое» видео

Главное: В Бердянске школьники снимали Instagram-сторис и подожгли своего сверстника. 12-летний подросток уже почти сутки находится в реанимации.

Детали: В ночь с 28 на 29 ноября в Бердянске произошел шокирующий случай. Подростки, снимая Instagram-сторис, подожгли своего сверстника. Информацию о данном факте подтвердили в пресс-службе Бердянского отдела полиции, сообщает PRO.berdiansk.

По словам медиков, у пострадавшего ожог площадью около 30% поверхности тела. Он сейчас находится в реанимации. Близкие подростка в социальных сетях ищут лекарственные средства, чтобы помочь ему.

На страничке парня в Instagram осталось 6-секундное видео, где он с ровесниками пьет спиртные напитки и говорит, что ему скоро умирать.

В отделе коммуникации полиции Запорожской области сообщили, что установили всех участников происшествия.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать «крутое» видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон.

Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В тему: В январе минувшего года на западе Москвы неизвестные подожгли подростка. В результате он был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

Тэги: общество, происшествие, Бердянск, школьники, подростки, новости Украины

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