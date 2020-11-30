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Новости > Американцы назвали главное слово 2020 года

Американцы назвали главное слово 2020 года

Агата Кловская
30.11.20 12:29
1147
Американцы назвали главное слово 2020 года

Главное: Названо главное слово 2020 года. Его определил словарь Уэбстера.

Детали: Американские эксперты из словаря Уэбстера (Merriam-Webster) выбрали слово 2020 года. Это pandemic (пандемия, пандемический).

Специалисты из США говорят: «Бывает, что всего одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный (и исключительно трудный) год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года».

Они подчеркивают: «Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре, словом года Merriam-Webster в 2020 год является pandemic (пандемия, пандемический)».

Американцы выяснили, что «первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом».

В тему: ранее мы писали, что уходящий год поставил в тупик Оксфордский словарь английского языка.

Тэги: мир, слово, коронавирус, пандемия, словарь Уэбстера

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