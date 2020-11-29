В Киеве зафиксирована мощная вспышка коронавируса

Главное: Коронавирус в Украине унес 120 жизней за сутки. Больше всего новых заболевших было в Киеве.

Детали: COVID-19 продолжает бушевать в Украине. Данные на воскресенье, 29 ноября, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в стране зафиксировали еще 12 978 случаев заразы. С начала пандемии заболели 722 679 людей, сейчас остаются больными 383 301 человек.

Мощная вспышка произошла в Киеве, где было сразу 1 740 новых больных. Также существенный прирост зафиксирован в Одесской (1 280) и Днепропетровской (1 164) областях.

Отмечается, что всего среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.

За отчетный период провели 49 180 тестирований: методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.

За сутки коронавирус унес еще 120 жизней, с начала пандемии скончались 12 213 людей.

В тему: ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, как остановить пандемию коронавируса.