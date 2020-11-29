Сын Елены Лукаш возглавляет подразделение ФСБ по информационной войны с Украиной, — СМИ

Максим Авксентьев, председатель «Агентства социального инжиниринга», который фактически руководит подразделением ГРУ ГШ ВС РФ, является сыном Юрия Авксентьева (члена команды украинского экс-премьера Николая Азарова) и Елены Лукаш (бывшего заместителя министра Кабинета министров Украины). Ведомство, которое возглавляет Авксентьев является одним из подразделений крупной военной структуры, ведущей подрывную информационную деятельность как на неподконтрольных территориях, так и на территории Украины. Об этом сообщает «Политека».

Также издание информирует: «Главная задача ведомства — обеспечение информационного доминирования в так называемых ДНР/ЛНР, а также дискредитация политического руководства нашей страны и командование Вооруженных сил Украины. Как показывает пример Авксентьева, сотрудники спецподразделений активно привлекают к подрывной деятельности граждан Украины, которые живут на территории РФ, беглецов «экс-регионалов», а также членов их семей.

«Агентство социального инжиниринга» занимается изучением методов информационного воздействия, в частности — механизмов и результатов «цветных революций» по всему миру и активно развивается. В российском ГРУ настолько довольны деятельностью Авксентьева, что сделали его победителем всероссийского государственного конкурса «Лидеры России 2020».

Вместе с ведомством Авксентьева в России развивают еще много антиукраинских спецподразделений. Совсем скоро 32 новых сотрудника военной разведки РФ присоединятся в состав российских Войск информационных операций. Офицеры-выпускники Московского военного университета Министерства обороны России войдут в состав закрытых подразделений Южного военного округа (г. Новочеркасск) и Западного военного округа (Санкт-Петербург). Закрытыми подразделениями военной разведки РФ.

Войска информационных операций созданы силами ГРУ ГШ ВС РФ в 2013-2014 году. Они являются частью закрытой структуры российской разведки. Руководит инфовойскамы генерал-майор Коновальчук.