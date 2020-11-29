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Новости > Американские археологи установили истинный рост библейского героя Голиафа

Американские археологи установили истинный рост библейского героя Голиафа

Агата Кловская
29.11.20 11:53
661
Американские археологи установили истинный рост библейского героя Голиафа

Главное: По данным американских археологов, филистимлянин Голиаф, которого, согласно Библии, победил будущий израильский царь Давид, был лишь немногим выше современных баскетболистов из NBA.

Детали: Археологи из Университета Бригама Янга в американском штате Юта изучили ворота древнего города Гефа, найденные при раскопках в Израиле. Как сообщает Daily Star, они позволяют судить о возможном росте библейского персонажа Голиафа. По данным ученых, он составлял около 2,38 м, что сопоставимо с ростом самых высоких баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации — Мануте Бола и Георге Мурешана (2,31 м).

Таким образом, по мнению археолога Джеффри Чедвика, авторы Ветхого Завета пытались преувеличить силу и размеры Голиафа, сравнивая его со стенами Гефа. «Древний писатель использовал архитектурную метрику того времени, чтобы описать рост Голиафа, что, вероятно, должно указывать на то, что он был таким же большим и сильным, как стены его города», — объяснил ученый.

В тему: Голиаф — огромный филистимлянский воин родом из города Геф, потомок великанов-Рефаимов. В соответствии с Ветхим Заветом, молодой Давид, будущий царь Иудеи и Израиля, победил его в поединке с помощью пращи, а затем отрубил ему голову. С этого, по преданию, началось наступление израильских и иудейских войск, окончившееся изгнанием филистимлян со своей земли. До сих пор считалось, что его рост составлял 2,772 м. Он был одет в чешуйчатую броню массой около 57 кг и нес тяжелое копье, один только наконечник которого весил 6,84 кг.

Давид же был обычного по современным рамкам роста и на нем вообще не было доспехов, а единственным оружием была обычная праща.

Впоследствии битва Давида и Голиафа начала носить иносказательный характер — таким образом, указывается на то, что в борьбе не всегда побеждает сильнейший в физическом плане герой.

Тэги: США, история, археология, Израиль, наука, баскетбол, Голиаф

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