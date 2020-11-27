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Новости > В новом бюджете Кабмин предлагает увеличить расходы на силовиков за счет Пенсионного фонда и образования

В новом бюджете Кабмин предлагает увеличить расходы на силовиков за счет Пенсионного фонда и образования

Агата Кловская
27.11.20 18:29
755
В новом бюджете Кабмин предлагает увеличить расходы на силовиков за счет Пенсионного фонда и образования

Главное: В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год, подготовленном ко второму чтению, Кабинет Министров предлагает увеличить расходы на Офис Генерального прокурора на 2 млрд грн, а на Пенсионный фонд — уменьшить на 8,5 млрд грн.

Детали: Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходы на Офис Генерального прокурора на 2,034 млрд грн. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие правки внесены в документ для подачи в Верховную Раду во втором чтении.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на:

— Министерство здравоохранения — на 3,946 млрд грн;

— Министерство культуры и информационной политики — на 1,146 млрд грн;

— аппарат Министерства внутренних дел — на 797,4 млн грн;

— Государственное космическое агентство Украины — на 549,5 млн грн.

— Госпотребслужбу — на 538,1 млн грн;

— Министерство иностранных дел — на 498,2 млн грн;

— Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов — на 491,1 млн грн;

— Министерство молодежи и спорта — на 427,3 млн грн;

— Министерство энергетики — на 350 млн грн;

— Министерство инфраструктуры — на 2,405 млн грн.

В то же время предлагается сократить расходы на:

— Пенсионный фонд — на 8,5 млрд грн;

— на Государственный фонд регионального развития — на 4,86 млрд грн;

— Министерство образования и науки — на 4,097 млрд грн;

— государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов — на 1,129 млрд грн.

— Государственное управление делами — на 130 млн грн;

Расходы общего фонда Государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году в соответствии с документом составят 2,529 млрд грн, что на 24,1% больше, чем в текущем году и на 247 тыс. грн больше, чем было предусмотрено в проекте Госбюджета к первому чтению.

Расходы на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1,266 млрд грн, что на 39,4% больше, чем в текущем году.

Наконец, бюджетом предлагается на 75,4% предлагается увеличить расходы на Государственное бюро расследований — до 2,484 млрд грн, а также на Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Министерство внутренних дел.

Расходы на силовые органы Украины, заложенные проектом Государственного бюджета на 2021 год

В тему: По состоянию на сентябрь 2020 года дефицит Государственного бюджета Украины превысил 81 млрд гривен.

Подробнее о проекте бюджета на 2021 год читайте здесь.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство внутренних дел Украины, экономика, СБУ, пенсия, расходы, Министерство образования и науки, доходы, Государственный бюджет Украины, новости Украины

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