Немецкий вирусолог обвинил в распространении коронавируса Италию

Главное: По мнению немецкого вирусолога Александр Кекуле, на сегодняшний день в мире распространяется «итальянская» разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Она более заразна, чем та, что изначально появилась в китайском Ухане.

Детали: Немецкий вирусолог Александр Кекуле назвал истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, по словам ученого, в настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным.

Именно он обнаруживается у более чем 99% пациентов с COVID-19 по всему миру.

По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса. В результате SARS-CoV-2 удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

В тему: Ранее ученые выявили коронавирус, родственный ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2, в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах Японии и Камбоджи.

Напомним: В декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей произошла вспышка заболеваемости неизвестным на тот момент коронавирусом. При этом утверждалось, что многие больные были продавцами или покупателями на местном рынке морепродуктов.

К середине января 2020 года коронавирус начал стремительно распространяться по планете. В частности, в Италии.