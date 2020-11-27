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Новости > Стало известно о неприятном сюрпризе, который готовит Apple своим почитателям

Стало известно о неприятном сюрпризе, который готовит Apple своим почитателям

Александр Панько
27.11.20 20:47
327
Стало известно о неприятном сюрпризе, который готовит Apple своим почитателям

Главное: Apple хочет отказаться от проводного разъема. Произойдет это в следующем году.

Детали: Известный технический инсайдер Джон Проссер написал у себя в «Твиттере» пост, который огорошил поклонников Apple. Он поведал, что их ждет в 2021 году.

Специалист сообщает, что в следующем году Apple хочет отказаться от проводного разъема.

Он отмечает: «Как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe».

Также информируется: «USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac».

В тему: стала известна реальная стоимость iPhone 12.

Тэги: Apple, мир, технологии, iPhone 13

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