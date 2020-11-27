Лукашенко рассказал, когда перестанет быть президентом

Главное: Фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае принятия новой Конституции страны, покинет должность президента.

Детали: Фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что решил изменить Конституцию страны «под себя». «Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил он во время визита в одну из больниц с больными СOVID-19.

Как сообщает БЕЛТА по словам Лукашенко, он никогда не допустит, чтобы, «принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал», даже «если будет знать, что это будет не то, что он хочет».

Он также добавил, что «белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти, — и лучше сейчас, без войны, хуже, если эту войну подкинут».

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США и Канада.

С 5 ноября Украина официально начала называть Александра Лукашенко по имени, без указания должности. Таким образом наше государство указывает на непризнание его избрания в качестве президента страны.